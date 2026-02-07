“Agevolazioni alle imprese colpite dai recenti eventi calamitosi”

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha assunto una posizione chiara

CATANIA – Uno strumento di solidarietà fiscale e di supporto immediato ai territori colpiti. Con questo obiettivo, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania sottoporrà al Ministero dell’Economia e delle Finanze una serie di proposte tecniche di intervento finalizzate all’introduzione di agevolazioni fiscali straordinarie a sostegno delle imprese colpite dalle recenti calamità naturali.

I danni del ciclone

La proposta si inserisce in un contesto segnato da eventi di particolare gravità che hanno interessato diverse aree dell’isola. Il passaggio del Ciclone Harry ha provocato danni diffusi a infrastrutture, servizi essenziali e attività economiche, mentre a Niscemi una vasta frana ha determinato evacuazioni di abitazioni e interventi urgenti di messa in sicurezza.

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania ha assunto una posizione chiara, dando la propria disponibilità ad aprire un confronto per dare il proprio supporto tecnico al legislatore attraverso proposte di intervento mirate, fondate sulla possibilità, prevista dall’attuale disciplina tributaria in presenza di eventi calamitosi, di introdurre misure fiscali e finanziarie straordinarie e temporanee, giuridicamente e tecnicamente attuabili, prendendo spunto da quanto già avvenuto in occasione degli eventi sismici del 1990 e del 2016 che hanno colpito le provincie siciliane.

L’intervento proposto mira, oltre a quanto già previsto sulle agevolazioni in situazioni di calamità naturali (L.388/2000) anche delle previsioni specifiche, come per esempio era stato disposto dal DL 189/2016 convertito in Legge 229/2016 relativamente alla sospensione dei termini per le perdite d’esercizio relative all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso per le imprese localizzate nei comuni colpiti, consentendo la neutralizzazione delle stesse per evitare la riduzione del capitale sociale o la liquidazione. Il meccanismo delineato dall’Ordine dei Commercialisti di Catania è immediatamente attivabile, pensato per affiancare l’azione pubblica senza introdurre nuovi livelli di complessità amministrativa.

La proposta

“La proposta che abbiamo avanzato è uno strumento concreto e pienamente coerente con il nostro ordinamento – dichiara il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catania, Giovanni Privitera in rappresentanza dell’intero Ordine –. Questa è sola una delle proposte che potrebbero essere attivate”. L’iniziativa dell’Ordine dei Commercialisti di Catania si inserisce come contributo tecnico a supporto delle politiche già attivate per fronteggiare l’emergenza, affiancando ristori, sospensioni e agevolazioni creditizie con uno strumento fiscale aggiuntivo, al sostegno diretto delle comunità locali.