Aggredisce la moglie e i sanitari del 118 nel Catanese, arrestato

A Motta Sant'Anastasia

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 43enne catanese che ha aggredito la moglie e i sanitari del 118 che la donna aveva chiamato.

La donna aveva detto loro che il marito era in preda ad una crisi respiratoria, anche se in realtà era fuori di sé perché in preda ai fumi dell’alcol aveva rotto mobili ed oggetti, le aveva lanciato contro alcuni cassetti. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

La moglie aveva già denunciato il 43enne per maltrattamenti nel 2022 ma lo aveva accolto nuovamente in casa.

L’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere.