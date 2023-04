Aggredita dal cane del fratello, donna muore dopo diverse ore di agonia

Pare che le stesse dando da mangiare quando è avvenuta l'aggressione

Una donna di 53 anni è morta dopo alcune ore di agonia, a seguito dell’assalto subito dal rottweiler del fratello. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in strada Fullavin, a Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia (Imperia). La vittima si chiamava Patrizia La Marca.

L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini che avevano udito le urla della donna. I carabinieri, per consentire i soccorsi, sono stati costretti a sparare al cane ferendolo, perché non permetteva di avvicinarsi alla donna, che ha urlato più volte “aiutatemi, ho paura di morire”.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, vigili del fuoco ed elisoccorso. I medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove la donna è stata ricoverata in condizioni critiche, hanno tentato di tenerla in vita, ma le ferite alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia sono risultate troppo gravi.

La donna, da giorni, con il fratello in vacanza, accudiva il cane e pare che l’aggressione sia avvenuta proprio mentre la cinquantenne gli stesse dando da mangiare. Accertamenti sono in corso per ricostruire la tragedia e capire quale sia stata la causa scatenante dell’aggressione. Il cane potrebbe essere abbattuto.