 Lampedusa, aggredì la troupe del Tg1: confermata la condanna
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Aggressione alla troupe del Tg1 a Lampedusa: confermata la condanna

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La sentenza è stata emessa della Corte d'appello di Palermo
LA SENTENZA
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PALERMO – La terza sezione penale della Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna a sette mesi emessa il 10 dicembre 2024 dal tribunale di Agrigento nei confronti di Domenico De Battista. Il lampedusano trentenne è stato ritenuto responsabile, assieme ad altre 10 persone rimaste ignote, dell’aggressione, il 4 luglio del 2023, all’inviato del Tg1, Lorenzo Santorelli, e ai componenti della troupe.

Anche in secondo grado De Battista è stato condannato a sette mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti da Santorelli, dalla Rai e dall’Usigrai, tutti costituitisi parte civile. De Battista è stato condannato anche all’ulteriore refusione delle spese sostenute dalle parti civili e alle spese generali in favore delle parti civili Santorelli. 

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