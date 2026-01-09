 Agricoltura siciliana: Stancanelli a Cerda per discutere di Pae e Mercosur
Agricoltura siciliana: Stancanelli a Cerda per discutere di Pae e Mercosur

Si farà il punto sulle preoccupazioni dei lavoratori del settore
PALERMO – Venerdì 9 gennaio alle 18:00, l’aula consiliare di Cerda, centro agricolo della città metropolitana di Palermo celebre per la sua produzione di carciofi, ospiterà un incontro cruciale per il futuro del comparto agro-zootecnico dell’Isola.

Protagonista del dibattito sarà l’eurodeputato Raffaele Stancanelli, membro della commissione Agricoltura al Parlamento europeo, chiamato a fare il punto sulle minacce poste dall’accordo Mercosur e dalle criticità della nuova PAC (Politica Agricola Comune).

Il sindaco Salvo Geraci, promotore dell’iniziativa, ha espresso forte preoccupazione per le politiche europee ritenute poco attente alle esigenze del Sud del continente, sottolineando come l’intesa commerciale con i Paesi sudamericani rischi di destabilizzare definitivamente le produzioni regionali.

L’incontro, aperto a produttori e consumatori, punta a trasformare le istanze del territorio in rivendicazioni concrete da portare direttamente sui tavoli di Strasburgo.

