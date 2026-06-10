 Agrigento, 113 bare in deposito: requisite le cappelle private
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Agrigento, 113 bare in attesa di sepoltura: requisite le cappelle private

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Il provvedimento del sindaco uscente Franco Miccichè
L'ORDINANZA
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AGRIGENTO – Sono 113 le salme che ad Agrigento attendono una sepoltura definitiva: oltre 20 si trovano in deposito e 93 in tumulazione temporanea. Per fronteggiare la totale saturazione dei cimiteri di Piano Gatta, Bonamorone, Giardina Gallotti e Montaperto, il sindaco uscente Franco Miccichè ha firmato la proroga per tutto il 2026 della requisizione straordinaria di 41 posti in cappelle gentilizie di privati.

Il provvedimento per evitare rischi sanitari

Il provvedimento mira a scongiurare l’insorgenza di gravi “pericoli di carattere igienico-sanitario per la salute pubblica”. L’ordinanza riguarda otto diverse strutture private a Piano Gatta, per le quali ai concessionari verrà corrisposta un’indennità calcolata in base ai giorni di effettiva occupazione dei loculi. L’atto conferma la persistenza di una crisi strutturale che dal 2017 obbliga il Comune a ricorrere a misure d’urgenza per garantire la continuità dei servizi necroscopici. 

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