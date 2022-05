Agrigento, 27 migranti fuggono dal centro d’accoglienza

Gli ospiti sono stati tutti rintracciati.

AGRIGENTO – Sono stati tutti rintracciati i migranti, ospiti del centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Agrigento), che erano riusciti ad allontanarsi dalla struttura. A comporre il gruppo dei 27 che erano scappati per la maggior parte erano donne. Praticamente in massa, senza quindi dividersi in piccoli gruppi, lungo la strada statale 115, i migranti si stavano dirigendo verso Montallegro. Per recuperare il gruppo è intervenuto, oltre alle pattuglie di polizia e carabinieri, il pulmino della stesso centro d’accoglienza che ha riportato indietro i fuggitivi.