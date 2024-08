Agrigento a lutto. È scomparso Alfano, ex assessore democristiano

Le parole di Cuffaro e del sindaco

AGRIGENTO – “Ci ha lasciati Michele Alfano, dirigente della storica Democrazia Cristiana, consigliere comunale e assessore ad Agrigento”. Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, ricorda il democristiano agrigentino.

La scomparsa di Alfano e le parole di Cuffaro

“La DC nell’associarsi al dolore della famiglia ne ricorda la sua onestà – sottolinea Cuffaro -, il suo impegno per le Istituzioni e la passione per la politica. Per lui il nostro ricordo e le nostre preghiere”.

Il cordoglio del sindaco di Agrigento

“Il dottor Alfano – commenta il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè – , figura di spicco nella nostra comunità, è stato apprezzato per il suo impegno come direttore provinciale e successivamente regionale dell’INAIL. Padre del nostro assessore comunale Gioacchino Alfano, lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. A nome mio – conclude il primo cittadino – e di tutta l’amministrazione comunale porgo sentite condoglianze alla famiglia”.