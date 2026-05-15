 Agrigento, alunno morso da zecche finisce in ospedale
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Agrigento, alunno finisce in ospedale per morsi di zecche

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Ad accorgersi delle punture prima il ragazzino e poi la maestra
1 min di lettura

AGRIGENTO – Un alunno della scuola Nuoca Manhattan del quartiere Villaggio Peruzzo di Agrigento è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio perché è stato morso da zecche al braccio sinistro e al dorso.

Ad accorgersi delle punture prima il ragazzino e poi la maestra.

A scopo precauzionale il bambino, che frequenta la scuola primaria, è stato portato in ospedale dove i medici hanno rimosso due zecche. Secondo alcuni genitori degli studenti il proliferare degli animali è dovuto ai ritardi nelle opere di disinfestazione.

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