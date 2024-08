Agrigento, appello di Pace a Schifani: “Una seconda irrigazione di soccorso”

La richiesta del capogruppo Dc all'Ars

AGRIGENTO – “È indispensabile una seconda irrigazione di soccorso in provincia di Agrigento, dopo quella che è stata effettuata a luglio scorso. Purtroppo, la situazione è sempre più difficile ed emergenziale, con gli agricoltori che rischiano di perdere, oltre alle produzioni ormai andate distrutte, anche le piantagioni”. Lo dice Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars.

Appello al governo regionale

“Ringrazio il governo della Regione per l’attenzione posta in questi mesi al tema, per gli sforzi compiuti fino ad oggi, ma se non interverremo con una seconda irrigazione rischiamo seriamente di creare un ulteriore danno all’economia siciliana, le cui ripercussioni le avremo anche in futuro – aggiunge Pace -. Ecco perché rivolgo un accorato appello al presidente della Regione, agli assessori all’Agricoltura e all’Energia, alla cabina di regia e all’autorità di bacino per trovare tutti insieme una soluzione che possa assicurare la nuova irrigazione di soccorso. Non possiamo abbandonare gli agricoltori siciliani”.

