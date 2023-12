Agrigento, picchia e minaccia la moglie davanti ai figli: arrestato

È stato avviato l'iter del codice rosso

AGRIGENTO – Avrebbe ripetutamente picchiato e minacciato la moglie, anche davanti ai figli piccoli. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura. In carcere è finito un commerciante quarantenne residente in un piccolo Comune della fascia costiera agrigentina. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia. La moglie non ce l’ha fatta più a sopportare e ha denunciato i maltrattamenti. È stato avviato l’iter del codice rosso e, una volta acquisiti i riscontri alle accuse formalizzate dalla donna, il commerciante è stato arrestato.