Alaimo: “Individuati interventi per restituire decoro a piazzetta Puglisi”

"Uno dei luoghi simbolo della memoria civile di Palermo"

PALERMO – L’assessore comunale, con deleghe ai beni confiscati e legalità, Brigida Alaimo ha partecipato ad un confronto istituzionale per affrontare le criticità che interessano piazzetta Beato Padre Pino Puglisi e individuato gli interventi concreti per restituire decoro, sicurezza e vivibilità a uno dei luoghi simbolo della memoria civile della città.

“L’incontro, sollecitato da Maurizio Artale, presidente della Casa-Museo del Beato Giuseppe Puglisi, e dalla Seconda Circoscrizione, è servito per fare il punto sulla sicurezza della piazza ma non solo. In quel luogo, uno dei simboli della città e della memoria civile di Palermo, si verificano spesso episodi di vandalismo e atti riconducibili a baby gang. Per questo abbiamo pensato a un potenziamento delle misure di sicurezza e a un miglioramento dei servizi garantiti da RAP e RESET. Per tale motivo convocherò i presidenti delle due partecipate e terremo un incontro nella sede della Seconda Circoscrizione, per mettere sul tavolo scelte concrete che consentano di restituire pieno decoro, sicurezza e vivibilità a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Difendere e valorizzare questo luogo significa custodire il messaggio di legalità, impegno civile e riscatto sociale che Padre Puglisi ha lasciato a tutta la città di Palermo”, ha dichiarato l’assessore Alaimo, come riferisce una nota.

Il prossimo 24 giugno, inoltre, proprio nel quartiere Brancaccio si terrà la Giornata Nazionale delle Periferie Urbane. La giornata servirà per fare il punto sulla rigenerazione di uno dei quartieri più popolosi di Palermo e se rigenerato può essere una grande risorsa per l’intera città.