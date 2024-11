Per fortuna nessuna auto in sosta è stata danneggiata

PALERMO – Un albero è caduto in via Corrado Lancia nel quartiere Zisa, a Palermo. Non ha provocato danni alle auto in sosta. E’ finito sul marciapiede da oltre 24 ore ma nessuno lo ha rimosso.

“Abbiamo chiesto l’intervento al Comune al settore verde e giardini – dicono i residenti -. Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco, ma l’albero è tuttora sul marciapiede con pericolo per chi passa. Chiediamo all’amministrazione comunale che si attivi a rimuoverlo”.