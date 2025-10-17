Albù, Torlù e Mixù: la nuova frontiera dell’ovoprodotto made in Sicily

Valle dell’Uovo entra nella GDO con la nuova linea di ovoprodotti pastorizzati 100% siciliani

MISILMERI (PALERMO) – Valle dell’Uovo, giovane realtà nata dall’esperienza della storica azienda avicola siciliana Rattenuti, annuncia il lancio sul mercato alimentare di tre ovoprodotti di qualità destinati a rivoluzionare il modo di fare cucina in casa, al ristorante e nelle pasticcerie.

I tre nuovi ovoprodotti

Si tratta di Albù, Torlù e Mixù, tre soluzioni versatili pensate per coniugare qualità, sicurezza e praticità in cucina, realizzate con uova pastorizzate 100% siciliane. Perfetti sia per le ricette dolci che salate, hanno il vantaggio di azzerare gli sprechi in cucina, con tutta la sicurezza della pastorizzazione. Solo tuorlo, solo albume e mix di entrambe le componenti: questi i profili dei prodotti Rattenuti disponibili da settembre nei migliori supermercati dell’isola.

“Naturali al 100%”

“Sono degli ovoprodotti naturali al 100%, ottenuti esclusivamente da uova siciliane pastorizzate, senza l’aggiunta di conservanti né additivi – spiega Antonino Rattenuti, Direttore Commerciale e Amministratore dell’azienda avicola di famiglia – Con Albù, Torlù e Mixù vogliamo offrire una soluzione pratica, sicura e genuina per professionisti, pasticcerie, ristoratori e famiglie. Puntiamo sulla qualità e sul chilometro zero, valori che da sempre ci rappresentano”.

Grazie a nuovi investimenti l’azienda ha fatto il suo ingresso sia nella grande distribuzione che nella quotidianità delle famiglie. A segnare la svolta, l’installazione di una moderna macchina riempitrice Galdi per la produzione del brick Gable Top da un litro grazie alla quale l’azienda entra ufficialmente nel mercato retail e porta le sue uova pastorizzate direttamente nelle case dei consumatori.

“Abbiamo voluto creare un prodotto integralmente siciliano, sicuro e senza sprechi, che semplifichi la vita in cucina senza rinunciare alla qualità. È un traguardo importante, raggiunto grazie alla fiducia dei nostri clienti e alla continua crescita della domanda: la produzione è costante e la richiesta aumenta mese dopo mese” racconta Antonino Rattenuti. Infatti, sin dalla prima immissione nel mercato l’azienda ha rilevato grande interesse verso questa novità da parte di note aziende dell’isola, pasticcerie, ristoranti e hotels che hanno scelto Albù, Torlù e Mixù per le proprie preparazioni, riconoscendone la qualità e la resa.

“In Sicilia ci sono circa 300 aziende che producono uova ma solo due si occupano di uova pastorizzate. Siamo orgogliosi di essere tra queste con un prodotto genuino e di qualità. È la nostra scommessa sul futuro e una nuova pietra miliare nella storia della famiglia Rattenuti” conclude Rattenuti.

Una storia di famiglia e di territorio

Valle dell’Uovo oggi rappresenta un nuovo capitolo nella lunga storia imprenditoriale della famiglia Rattenuti – nata nel 1985 – raccogliendo l’eredità con innovazione e piglio contemporaneo. La seconda generazione Rattenuti è rappresentata da Antonino, che ricopre il ruolo di Direttore commerciale e Lorella, Responsabile dell’amministrazione. I due fratelli puntano all’inserimento nel mercato horeca e delle pasticcerie con un approccio tutto nuovo: Albù, Torlù e Mixù sono solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro con l’entusiasmo e la determinazione che da sempre contraddistinguono la famiglia Rattenuti.