Alcamo, evade dai domiciliari e compie un furto al supermercato

Ha provato ad opporre resistenza alle forze dell'ordine

ALCAMO (TRAPANI) – I carabinieri di Alcamo hanno arrestato in flagranza un soggetto 29enne originario e residente ad Alcamo per furto aggravato, evasione dai domiciliari e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo, sorprendevano il 29enne alcamese, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre, rincorso da alcuni dipendenti, usciva frettolosamente da un supermercato di via Kennedy.

L’uomo, fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di merce, presumibilmente poco prima rubata dall’attività commerciale, per un valore di alcune decine di euro.

Resistenza ai carabinieri e la merce rubata

Durante le operazioni di identificazione e perquisizione l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, opponeva fattiva resistenza e minacciava i carabinieri che lo traevano in arresto sanzionandolo anche per lo stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico e/o aperto al pubblico.

All’esito dell’udienza di convalida il 29enne è stato trasferito all’interno del carcere di Trapani a seguito dell’aggravamento della pena.