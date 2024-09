Giusto Bonanno a Palazzo Ziino

Dal 5 settembre e fino al 5 ottobre Palazzo Ziino ospiterà la mostra di quadri “Allegro ma non troppo” dell’artista Giusto Bonanno. La mostra, visitabile ogni giorno con esclusione del mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 con ingresso gratuito, è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Palermo e dalla Confcommercio Palermo.

“La mostra a testimonianza di una presenza qualificante nel campo delle arti visive – ha detto l’assessore Giampiero Cannella -, racconta una visione estetica in continuo dialogo utilizzando linguaggi e strumenti espressivi fra cui si contaminano i corpi e i sogni in un modo a volte lineare a volte complicato e intrusivo, con un quid concettuale che traspare sempre. La pittura infatti diventa estensione del suo modo di vedere la vita ed ha una matrice lontana, in un viaggio tra emozioni vissute e forme immaginate. La poetica dell’artista accentua prevalentemente il linguaggio umanistico ed espressivo attraverso una rappresentazione ironica, drammatica a volte onirica, di chiara ispirazione simbolica. Le figure umane vengono evocate, senza mai dimenticare la loro dimensione corporea. Uno spettacolo delle forme, una finestra aperta a nuove visioni tra il visibile e l’invisibile. Al pubblico attento che frequenta gli spazi espositivi di Palazzo Ziino certamente non sfuggirà l’interesse di una ricerca artistica complessa, che coniuga felicemente temi e visioni, specchio della complessità stessa della vita e dell’arte che la condensa e la esprime”.

“Sostengo l’arte e la cultura – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo – quali elementi chiave per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico. Sono parti integranti della nostra visione di sviluppo sostenibile e strategico. Sostenere l’arte significa promuovere un’identità forte che può attrarre turismo culturale e generare nuove opportunità economiche. Il lavoro di Giusto Bonanno, un creativo di talento che spazia dal design all’architettura, è un esempio fulgido di come l’arte possa arricchire il patrimonio culturale della nostra città”.