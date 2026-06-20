 Italia nella morsa del caldo, bollino rosso in 8 città
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Allerta caldo, domenica 21 giugno bollino rosso in 8 città

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Il ministero della Salute ha diffuso il bollettino per l'allerta massima
IL BOLLETTINO
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1 min di lettura

ROMA – L’Italia è nella morsa del caldo, per questo dal ministero della Salute è stato diffuso un bollettino di allerta rossa per ben 8 città per la giornata di domani, domenica 21 giugno.

Il massimo livello di rischio caldo è previsto a Bolzano, Milano, Rieti, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Spariscono del tutto, sempre per la giornata di domani, i bollini verdi.

I consigli per difendersi dal caldo

Per difendersi dal caldo, tra le regole indicate dal ministero della Salute ci sono non uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, bere molti liquidi evitando alcol e bevande con caffeina, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi.

Il ministero, in sinergia con l’Inail, ha anche attivato un numero verde, 1500, attivo dal 22 giugno all’11 settembre, a cui ci si potrà rivolgere al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

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