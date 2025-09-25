Maltempo, allerta gialla in Sicilia: l’avviso della protezione civile

Previste condizioni meteo avverse sull'Isola

PALERMO – Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso per domani l’allerta gialla per condizione meteo avverse per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. L’avviso è valido fino alle 24 di domani, venerdì 26 settembre 2025.

“Invitiamo i cittadini alla prudenza”

Tra le province a rischio, quella di Agrigento. Il sindaco Francesco Miccichè ha diffuso una nota per invitare i cittadini alla prudenza:

Limitare gli spostamenti; Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.