 Allerta meteo, venti in aumento in Sicilia: cosa aspettarsi
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Venti di burrasca e mareggiate in Sicilia, allerta della Protezione civile

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Cosa succederà nelle prossime ore
LE PREVISIONI
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Un’ondata di maltempo è pronta a investire l’Italia con vento forte, temporali e condizioni in rapido peggioramento. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per le prossime ore, segnalando un aumento progressivo dell’instabilità su diverse aree del Paese e del vento sulla Sicilia.

Perturbazione in arrivo: peggiora al Nord e poi al Centro

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si sta spostando verso l’Italia, determinando un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Dalla serata di domenica 12 aprile, i primi effetti interesseranno il Nord-Ovest, per poi estendersi nel corso della giornata di lunedì 13 aprile a gran parte del Centro.

Allerta meteo, forti raffiche di vento in Sicilia

Parallelamente, è previsto un deciso rinforzo dei venti al Sud. In particolare, Sicilia e Calabria saranno le regioni più esposte, con un’intensificazione che coinvolgerà anche Campania, Basilicata e Puglia.

L’allerta della Protezione civile indica dal pomeriggio di domenica 12 aprile venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte. Non si escludono mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Temporali, grandine e rovesci intensi

Dalla tarda serata di domenica 12 aprile e nella notte sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d’Aosta. I fenomeni si estenderanno successivamente alla Lombardia occidentale e all’Emilia-Romagna.

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