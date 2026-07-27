La conta dei danni dopo i roghi e le informazioni su cosa accadrà

PALERMO – Un’allerta rossa per il rischio incendi tra Palermo ed Enna, arancione in tutta la Sicilia per le alte temperature. Ma contemporaneamente tra il Ragusano e il Catanese sono arrivati i temporali. La mappa dell’isola divisa.

Allerta rossa e incendi: la conta dei danni

La Protezione civile ha emesso un avviso con l’allerta rossa per il rischio incendi. Le province ‘sorvegliate speciali’ sono quelle tra Palermo ed Enna.

Ben 18 – spiega Salvo Cocina, capo della protezione civile regionale – erano ieri gli incendi nell’isola. A Monreale sono state evacuate alcune famiglie, gravi danni nel Bosco di Cammarata. A Bivona gli ospiti della clinica Accardi, lambita dalle fiamme, sono stati accolti in altre strutture e sono intervenuti aerei ed elicotteri. Situazione pesante a Torretta e a Termini Imerese, dove le fiamme hanno travolto parte della zona industriale, distruggendo tre capannoni.

Incendi anche nel Catanese, a Vizzini, dove è andato in fumo il bosco Granvilla, a Caltagirone, dove è partito un rogo da alcune sterpaglie di Borgo Ventimiglia. Nel resto dell’isola, incendi a Bolognetta, Camporeale, Palma di Montechiaro, Francofonte, Licata, Agrigento, Priolo Gargallo, Centuripe, Acatem Raffadali e Caltanissetta.

Tutti i roghi sono stati domati, interventi ancora in corso a Termini Imerese e Torretta.

PALERMO ED ENNA ‘SORVEGLIATE SPECIALI’: L’ALLERTA ROSSA

I temporali e poi nuovamente il caldo

L’altro volto della Sicilia è quello che respira dopo le ultime ondate di calore: i temporali hanno colpito il Ragusano e aree del Catanese e sono previsti nuovi acquazzoni domani 28 luglio 2026.

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“Anticiclone africano in rinforzo – spiega IlMeteo.it – una piccola goccia più fresca raggiunge la Sicilia. La giornata di domani sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Un temporaneo calo della pressione tra le Isole Maggiori darà vita a temporali forti sulla Sicilia”.

“Le previsioni confermano ancora tempo instabile e temporali all’inizio di questa settimana e poi le temperature torneranno a salire. spinte ancora una volta dall’anticiclone africano. La massa d’aria calda farà sentire i suoi effetti soprattutto nella seconda parte della settimana”.