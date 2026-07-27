 Rischio incendi, allerta rossa a Palermo ed Enna il 27 luglio 2026
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Rischio incendi, allerta rossa a Palermo ed Enna il 27 luglio 2026

Allerta rossa 27 luglio 2026
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PALERMO – Rischio incendi, allerta rossa a Palermo ed Enna il 27 luglio 2026. L’avviso della protezione civile.

Allerta rossa a Palermo ed Enna

Salvo Cocina, direttore della protezione civile siciliana, ha emesso un avviso per i rischi derivanti dall’aumento delle temperature.

“Una saccatura interessa l’Italia causando un aumento dell’instabilità a partire dalle regioni del Nord-Ovest e transitando in giornata su gran parte del Centro-Nord, con rovesci e temporali”.

In Sicilia ci saranno “fenomeni isolati”, ma “le temperature, in diminuzione sulle regioni centro-settentrionali peninsulari, tenderanno a risalire raggiungendo valori elevati al Centro-Sud, fino a localmente molte elevate su Sardegna e regioni tirreniche”.

Weekend di incendi

Proprio ieri numerosi incendi hanno colpito il Palermitano. Uno dei fronti che maggiormente ha preoccupato è stato quello di Torretta, dove si è resa necessaria l’evacuazione, a scopo precauzionale, di diverse abitazioni.

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Rogo esteso anche sulla strada statale 120, in territorio di Cerda e, soprattutto, nella zona industriale di Termini Imerese, dove tre capannoni sono stati distrutti dalle fiamme.

Per la giornata di oggi massima attenzione a Palermo ed Enna, preallerta arancione nel resto della Sicilia.

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