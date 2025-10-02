Alluvione a Favara, ancora senza esito le ricerche della donna dispersa

Anche un elicottero dell'Aeronautica ha setacciato la zona

FAVARA – I vigili del fuoco e i colleghi sommozzatori hanno iniziato a ripercorrere il tragitto del canalone che dal collettore di piazza Indipendenza, a Favara, arriva a fiume Naro. Verifiche ed ispezioni dello stesso genere – con esito negativo – erano già state fatte ieri, subito dopo l’alluvione che ha travolto la trentottenne Marianna Bello.

Ma collettore e canalone ieri erano ricolmi d’acqua piovana e oggi si procederà al dragaggio. Le ricerche della donna dispersa sono andate avanti tutta la notte. Anche l’elicottero dell’Aeronautica, partito da Trapani, ha setacciato, grazie a un visore notturno, il mare e la spiaggia di Cannatello, e ha ripercorso, abbassandosi fino a 250 metri di quota, l’intera area del canalone.