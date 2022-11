Almaviva, Forzinetti: “Subito un tavolo tecnico con il governo”

"Palermo non può permettersi in questo momento un'ulteriore mortificazione sociale e lavorativa per i suoi cittadini"

1' DI LETTURA

PALERMO – “La notizia che nei prossimi mesi centinaia di persone rischiano di perdere il lavoro mi allarma moltissimo, soprattutto in questo clima di crisi e incertezza economica. Insieme al Sindaco chiederemo un tavolo tecnico di confronto con il governo nazionale per trovare una soluzione e verificare se vi sono le condizioni per applicare la clausola sociale, ovvero la norma che consente il passaggio automatico ad un altro fornitore nel caso di un cambio d’appalto. Palermo non può permettersi in questo momento un’ulteriore mortificazione sociale e lavorativa per i suoi cittadini. Il Comune farà il possibile per scongiurare questo epilogo”.