Alta tensione in Medio Oriente, attesa per l’attacco dell’Iran a Israele

Yahya Sinwar, mente del massacro del 7 ottobre, proclamato capo politico di Hamas

Ore di grande tensione in Medio Oriente per le voci di attacchi imminenti da parte dell’Iran in risposta a Israele per aver decapitato la leadership di Hamas. Droni di Hezbollah colpiscono il nord di Israele. Funzionari statunitensi hanno dichiarato di aver visto l’Iran spostare postazioni dei lanciamissili e condurre esercitazioni militari dal fine settimana.

Il leader di Hezbollah, Nasrallah: “L’attesa (israeliana) fa parte della punizione, della risposta e della battaglia che è anche psicologica”. Intanto la notizia del giorno è che Yahya Sinwar, l’ideatore del massacro del 7 ottobre, è stato proclamato capo politico di Hamas e quindi successore di Ismail Haniyeh, ucciso sei giorni fa a Teheran. Il movimento di resistenza islamica Hamas annuncia la nomina come “un forte messaggio di resistenza” inviato a Israele.