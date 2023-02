Amat, l’assemblea dei soci approva il bilancio: “Presto nuovo cda”

Varchi: "Serve un nuovo contratto di servizio"

1' DI LETTURA

Il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, è intervenuta all’assemblea di Amat, società partecipata dal Comune che si occupa di trasporto pubblico, apprezzando “il lavoro svolto dalla governance societaria” e “ringraziandola per avere fronteggiato le varie emergenze che si sono susseguite sia per la crisi pandemica che per il caro energia, con grande attenzione nei confronti della città”.

“Ho approvato e condiviso la proposta di bilancio esitata dal CdA che chiude con un utile di esercizio pari a sette milioni di euro – spiega il vicesindaco – e al contempo ha assunto l’impegno di accelerare i lavori per la modifica del contratto di servizio tali da renderlo coerente e congruente alle esigenze della città e quindi pienamente sostenibile per la società Amat”. Il presidente Michele Cimino, a nome del Cda, ha ringrazia “l’Amministrazione Lagalla per la fiducia accordata in questi mesi, sicuri che le varie criticità evidenziate potranno essere superate con il certosino impegno di tutti gli interessati alla mobilità cittadina”. Il Comune ha rinviato a breve in una prossima assemblea la nomina dei nuovi organi societari secondo le determinazioni del Sindaco.