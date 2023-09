Amat, navetta gratuita anche a Sferracavallo, Tommaso Natale e Marinella

Bonanno (Dc): "Ottima notizia per residenti e commercianti"

1' DI LETTURA

“La navetta Amat gratuita numero 88, da venerdì, amplierà il suo percorso verso Sferracavallo e farà tappa anche nei quartieri Tommaso Natale e Marinella”. A darne notizia è Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale di Palermo.

“Si tratta di un’ottima notizia per chi risiede nelle borgate e per chi ha attività commerciali a Sferracavallo. Un sincero ringraziamento al sindaco e all’amministrazione comunale per aver sposato questa proposta, agli uffici della mobilità, al presidente di Amat Giuseppe Mistretta e all’ingegnere Carollo per la disponibilità e il lavoro svolto. Questa scelta rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti dei due quartieri, oltre che un ulteriore sostegno nei confronti della borgata marinara di Sferracavallo, messa a dura prova da numerose criticità in questa stagione estiva. L’iniziativa, che ho fortemente richiesto e sulla quale ho lavorato” conclude Bonanno “si inserisce perfettamente nel percorso di promozione dei territori marinari della nostra città anche oltre il periodo estivo, in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici”.

“Sono molto soddisfatto per la scelta dell’amministrazione di estendere il percorso della navetta Amat gratuita numero 88 verso le borgate di Tommaso Natale e Marinella, un gesto di attenzione verso queste periferie e verso Sferracavallo. Un progetto importante che nasce da una mozione mia e della collega Gabriella Ganci, approvata dal consiglio della settima Circoscrizione, che finalmente vede la luce. Un sincero ringraziamento all’Amministrazione e all’Amat per aver accolto questa richiesta e per averla trasformata in un atto concreto e un grazie sincero al consigliere comunale Domenico Bonanno per aver condiviso la mia proposta, per averne seguito il percorso amministrativo e per aver condotto insieme a me questa battaglia importante a vantaggio dei cittadini” commenta così Fabio Costantino, consigliere della Democrazia Cristiana e vice presidente della settima Circoscrizione.