Amazon assume personale in Italia: requisiti e come candidarsi

Posizioni aperte in gran parte del territorio italiano

Amazon, una delle più grandi aziende di e-commerce al mondo, assume nuovo personale per il ruolo di Operations Supervisor in diverse sedi del territorio italiano.

Le caratteristiche dell’Operations Supervisor

La figura di Operations Supervisor ricercata da Amazon è una figura chiave all’interno dei centri di distribuzione di Amazon. La sua responsabilità principale è quella di supervisionare e ottimizzare le operazioni quotidiane del magazzino, assicurando l’efficienza dei processi e il raggiungimento degli obiettivi di produttività.

Amazon è alla ricerca di un candidato con ottime capacità comunicative in italiano, sia scritto che parlato, e la conoscenza avanzata del pacchetto MS Office che comprende Excel, Word e Outlook fondamentali per gestire documenti, analizzare dati e scambiare informazioni in modo chiaro e conciso con il teams.

Importante anche l’esperienza nell’analisi dei dati, in grado di utilizzare indicatori e metriche per identificare e risolvere eventuali problematiche, contribuendo così al miglioramento delle performance aziendali.

Dove lavorerà l’Operations Supervisor

Le posizioni per l’assunzione della figura di Operations Supervisor presso Amazon sono aperte in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Per la candidatura clicca qui e seleziona l’offerta per Operations Supervisor della sede prescelta. All’interno della sezione inoltre sono aperte anche altre anche altre posizioni.

