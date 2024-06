Amg, approvato il bilancio: risultato positivo per il 2023

Scoma: "Avviato un processo di riorganizzazione"

PALERMO – È stato approvato, dal Comune di Palermo, il bilancio di esercizio di Amg Energia Spa, chiuso al 31 dicembre 2023 con un risultato positivo, al netto delle imposte, di euro 29mila 944 euro.

L’approvazione del bilancio della società, utility pubblica a totale partecipazione del Comune di Palermo ed Energy Service Company (ESCo), è avvenuta oggi nel corso della seduta dell’assemblea cui ha preso parte, su delega del sindaco, l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo (alla quale fa capo il controllo analogo delle società partecipate) assieme al presidente di Amg Energia, Francesco Scoma ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, Lucia Alfieri vicepresidente e Nino Iacono consigliere.

Per quanto riguarda le voci principali del conto economico della società partecipata, che si occupa di distribuzione gas, pubblica illuminazione ed energia, il valore della produzione si è attestato a 30mila 214euro, i costi della produzione sono stati di euro 30mila 003 euro, il risultato d’esercizio prima delle imposte è stato di 258.211 mentre l’utile d’esercizio, dopo le imposte, è di euro 29.944.

Alaimo: “Risultato conferma il valore di Amg”

“Il risultato positivo conferma il valore di Amg Energia ed è un ulteriore passaggio del percorso avviato dall’Amministrazione per dare alla società un nuovo contratto di servizio, a più di vent’anni dal precedente, che significa una base solida da cui far partire una nuova programmazione”, ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo.

Scoma: “Avviato il processo di riorganizzazione”

“Il 2023 è stato per AMG Energia un anno non facile, di messa alla prova e di tenuta”, ha sottolineato il presidente Francesco Scoma.

“Questo Cda si è insediato ad aprile dell’anno scorso e si è subito messo al lavoro per dare sicurezza alla società e ai suoi dipendenti in un momento critico e di incertezza, conseguenza della scadenza del contratto di servizio e delle relative proroghe”, continua Scoma.

“È stato avviato un processo di riorganizzazione, di contenimento dei costi, di razionalizzazione e contemporaneamente di confronto con l’Amministrazione comunale per far ripartire la società che abbiamo trovato bloccata – conclude Scoma -, senza la possibilità di programmare e di guardare avanti”.

Tra le attività che hanno caratterizzato il 2023 c’è stata la prosecuzione della campagna massiva di installazione di misuratori gas “smart”, adeguati al servizio di telelettura, in sostituzione dei vecchi contatori, così come disposto dall’Authority nazionale (ARERA).

Sempre l’anno scorso, è stato completato un progetto di lavori di estensione di rete in alcune strade della città indicate dall’Amministrazione comunale, utilizzando i residui di due mutui per la metanizzazione accesi dal Comune di Palermo.