Amg Energia, conti in ordine: approvato il bilancio 2024

Scoma: "Anno decisivo per l'azienda"

PALERMO – Un utile di oltre 392 mila euro (392.900) che certifica un’azienda sana, che si prepara ad un nuovo percorso. È stato approvato dal Comune di Palermo il bilancio di esercizio di AMG Energia Spa, chiuso al 31 dicembre 2024.

L’approvazione del bilancio della società (utility pubblica a totale partecipazione del Comune di Palermo, che si occupa di energia, distribuzione metano e pubblica illuminazione) ed Energy Service Company (ESCo), è avvenuta oggi nel corso della seduta dell’assemblea dei soci a cui ha preso parte, per il Comune di Palermo, su delega del sindaco Lagalla, l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo assieme al presidente di AMG Energia, Francesco Scoma ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, Lucia Alfieri vicepresidente e Nino Iacono consigliere.

I numeri

Il bilancio di esercizio era già stato approvato dal Consiglio di amministrazione di AMG Energia lo scorso 7 aprile, entro il termine ordinario fissato dal Codice civile, confermando la buona salute della società e una gestione attenta. Per quanto riguarda le voci principali del conto economico, il valore della produzione è stato di euro 32.333.497 (euro 30.214.779 nel bilancio 2023), i costi della produzione sono stati di euro 31.640.928 (euro 30.003.363 nel 2023), il reddito operativo lordo (Ebit) si è attestato ad euro 722.569 con un incremento di euro 511.153 rispetto al 2023.

L’utile d’esercizio prima delle imposte è stato di euro 865.814 e, al netto delle imposte, di euro 392.900: l’attuale risultato di gestione evidenzia un incremento di oltre 362 mila euro rispetto all’utile del bilancio 2023 che era stato di euro 29.944.

Alaimo: “Azienda in salute”

“L’approvazione oggi del bilancio è un elemento che conferma la buona salute della società e una gestione ordinata, attenta al presente ma orientata al futuro – sottolinea l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo – La società è un patrimonio dell’amministrazione e rappresenta un valore per la città che oggi viene riconosciuto”.

Scoma: “Anno importante”

“Il 2024 è stato per AMG Energia un anno importante, di ripresa e ripartenza in cui è stato possibile raccogliere i primi risultati del lavoro fatto da questo Cda – dichiara il presidente, Francesco Scoma – Al momento dell’insediamento abbiamo trovato una società immobile, ingessata, che non riusciva più ad esprimere la sua natura industriale. La società si è rimessa in movimento e, dopo un proficuo confronto con l’amministrazione cittadina, da luglio 2024 ha un nuovo contratto di servizio con il Comune di Palermo, della durata di nove anni, per la conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici e degli altri impianti tecnologici presenti all’interno degli edifici comunali”.

“Altro elemento caratterizzante dell’esercizio 2024 – prosegue il presidente di AMG Energia – è stata l’approvazione in Consiglio comunale del budget 2025 e del piano industriale 2025-2027: ratifica avvenuta per la prima volta da quando la società da municipalizzata si è trasformata in società di capitali. Questi traguardi hanno garantito la certezza della continuità aziendale, hanno consentito di avviare una riorganizzazione per il migliore utilizzo del personale ed una razionalizzazione per il contenimento dei costi, garantendo l’efficienza dei servizi”.

“Hanno permesso, inoltre, di erogare il buono pasto ai dipendenti e soprattutto di riattivare i concorsi banditi nel 2020: quest’anno assumeremo i primi dieci operai destinati ai servizi gas, energia e pubblica illuminazione. Sono assunzioni di cui l’azienda, svuotata a causa di pensionamenti e blocco del turn over, ha estremo bisogno nei suoi settori tecnici essenziali”.

Contatori smart

Tra le attività che hanno caratterizzato il 2024 c’è stata la prosecuzione della campagna massiva di installazione di misuratori gas “smart”, adeguati al servizio di telelettura, in sostituzione dei vecchi contatori, così come disposto dall’Authority nazionale (ARERA). L’attività proseguirà anche nel biennio 2025-2026 e riguarderà pure l’ulteriore sostituzione dei misuratori smart di prima generazione.

Durante il 2024 AMG Energia è stata impegnata, inoltre, in attività di ricerca e di sviluppo nel settore dell’efficienza energetica in particolare per l’utilizzo del vettore idrogeno, per la valutazione della fattibilità di comunità energetiche e per la progressiva digitalizzazione dei processi con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica e gestionale delle apparecchiature di illuminazione stradale e semaforica e dei sistemi di misurazione e telelettura del gas naturale.