Amici della Musica, Pappano per iniziare la stagione

L'inaugurazione

PALERMO- È un dialogo che prosegue da cento anni quello instaurato fra l’Associazione Siciliana Amici della Musica e il suo pubblico: 1925-2025, un secolo di concerti, rapporti, storie e applausi che assegna all’istituzione fondata da Vito Trasselli Varvaro e oggi presieduta da Milena Mangalaviti, il merito di essere fra le realtà musicali più longeve dell’intero panorama nazionale.

Per celebrare questo traguardo, è stata ideata dalla direttrice artistica Donatella Sollima una stagione concertistica che include artisti scelti per offrire in dodici appuntamenti un ritratto dell’Associazione che ne celebri il glorioso passato, ma che sappia anche indicarne il futuro.

Il concerto inaugurale certamente si aggiungerà alla serie di serate storiche che in dieci decadi hanno costellato la programmazione degli Amici della Musica: lunedì 3 novembre sarà al Politeama Garibaldi nella veste di pianista Sir Antonio Pappano, per la sua prima volta a Palermo, in duo con il violoncellista Luigi Piovano.

“La prossima stagione dell’Associazione Siciliana Amici della Musica – dichiara

Donatella Sollima – segna il Centenario di una delle realtà culturali più longeve e significative del panorama musicale italiano. Per celebrare questo traguardo, ho immaginato un programma che attraversi il tempo, inteso non solo come successione cronologica, ma come ponte tra epoche, memorie e programmi futuri”.