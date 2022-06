Amministratori di immobili, all’hotel San Michele un corso di formazione

L'iniziativa dell'Unai

Un corso di formazione per gli amministratori di condominio: è questa l’iniziativa dell’Unai, Unione nazionale amministratori di immobili, che organizza per il 24 e il 25 giugno un evento all’hotel San Michele di Caltanissetta. Un corso gratuito ma necessario per l’aggiornamento obbligatorio annuale di a15 ore, con test finale, così come previsto dal Dm 140/14 per la conferma o la nomina dell’amministratore: dalle 9 alle 18.30 l’iniziativa.