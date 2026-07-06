Anas, pubblicata la gara per la ricostruzione del viadotto San Giuliano

L'importo dell'appalto è superiore a 57 milioni di euro

PALERMO – Anas ha pubblicato la gara d’appalto per i lavori di ricostruzione del viadotto San Giuliano, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, tra il km 62,720 e il km 63,900, nel territorio di Caltanissetta.

L’importo dell’appalto

L’importo dell’appalto è di 57,98 milioni di euro, mentre l’investimento complessivo dell’opera ammonta a 72,45 milioni di euro. L’intervento consentirà di ripristinare uno dei principali collegamenti di accesso alla città di Caltanissetta, interrotto nel 2017 a seguito della chiusura e della successiva demolizione del precedente viadotto.

Il nuovo progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo viadotto lungo circa 1.134 metri, progettato secondo i più avanzati standard di sicurezza.

In particolare – dice Anas – l’impalcato in progetto è costituito da una struttura mista acciaio-calcestruzzo costituita da due travi in acciaio con interasse 5 metri, con traversi di irrigidimento e una soletta di collegamento di spessore 32 centimetri. La larghezza della piattaforma stradale in progetto, pari a quella del viadotto demolito, è di 11 metri con due corsie di 3,50 metri e banchine di 1,25 metri, oltre ai cordoli laterali. L’altezza dell’impalcato e sarà di 3,47 metri.

L’intero intervento è stato progettato nel rispetto dei nuovi CAM (criteri ambientali minimi) nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica, principale obiettivo della nuova modalità di progettazione di Anas. La durata dei lavori è prevista in 1.015 giorni.

L’opera rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Sicilia centrale e consentirà di migliorare l’accessibilità alla città di Caltanissetta e i collegamenti lungo la SS 640.