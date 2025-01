E' accaduto in zona Torrette, il Comune: "Attenzione!"

ANCONA – Il conducente di una grossa Bmw perde il controllo dell’auto, investe e uccide due pedoni e si schianta contro una colonnina di gas, provocando una fuoriuscita di metano. È il bilancio, tragico, dell’episodio avvenuto stamattina in via Esino ad Ancona.

L’incidente in zona Torrette. Le vittime sono un uomo sulla sessantina e una donna. A comunicare ciò che era accaduto è stato il Comune di Ancona, attraverso i social, con un post dal titolo “Attenzione a Torrette!”

La nota del Comune

“A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade – scrivono i responsabili della piattaforma socal dell’ente -. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale”.

Gli ultimi aggiornamenti dicono che nel frattempo la zona è stata messa in sicurezza e la perdita di gas è rientrata.

Le notizie dall’Italia e dal mondo.