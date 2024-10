Scoperta e sequestrata una "Chinese Underground Bank"

ANCONA – La guardia di finanza di Ancona ha portato a termine una vasta operazione, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.

Scoperta e sequestrata una “Chinese Underground Bank” dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare.

Complessivamente, per le attività sono stati impiegati 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.

