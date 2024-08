Ancora violenza in via Maqueda, resiste al rapinatore e viene ferita

Una donna è finita al Pronto soccorso del Policlinico

PALERMO – Ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Palermo. Una donna di origini extracomunitarie è finita in ospedale dopo essere stata colpita alla testa con una borraccia da un tunisino di 40 anni che ha tentato di strapparle l’incasso.

L’assalto al market

La vittima gestisce una piccola bottega di generi alimentari in via Divisi, una traversa di via Maqueda nel tratto vicino alla stazione centrale dove da mesi residenti e commercianti denunciano degrado e violenza.

La donna ha opposto resistenza e il rapinatore l’ha ferita. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi e i carabinieri che hanno bloccato il rapinatore dopo un breve tentativo di fuga. È stata curata al pronto soccorso del Policlinico, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

I precedenti

L’episodio riporta alla memoria i due precedenti delle settimane scorse. Un giovane tunisino è stato pestato a sangue da un somalo lo scorso 4 luglio durante una rissa ed è morto dopo alcuni giorni di agonia.

Successivamente due tunisini sono stati arrestati e due bengalesi denunciati per una rissa scoppiata in un bar sempre in via Maqueda che ha causato due feriti (uno grave). I due tunisini non volevano pagare il conto e hanno colpito alla testa, con una bottiglia, il titolare del bar.

Ci sono delle bande che si contendono la supremazia di una grossa fetta del centro storico di Palermo.