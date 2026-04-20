 Vasto, 21enne trovato morto in un garage: ascoltati parenti e amici
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Giallo di Vasto, ascoltati parenti e amici di Andrea

Carabinieri
Nella caserma dei carabinieri
CHIETI
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1 min di lettura

VASTO (CHIETI) – Sono cominciati nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile, nella caserma dei carabinieri di Vasto (Chieti), i primi interrogatori di parenti e conoscenti di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita nel garage del condominio dove viveva nella città abruzzese.

Il padre di Andrea ha dato l’allarme

Secondo quanto si apprende, gli investigatori avrebbero ascoltato in particolare il padre del giovane che sarebbe stato il primo a dare l’allarme dopo aver rinvenuto il cadavere del figlio in garage con visibili ferite da armi da taglio. Intanto, completati i rilievi, il corpo del giovane è stato rimosso dal luogo in cui è stato trovato, davanti ai garage, per essere trasferito all’obitorio di Chieti.

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