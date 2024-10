Angela e la generosità, un arcobaleno sorridente nel giorno del temporale

Questa ragazza nigeriana ci ha dato una grande lezione

Nella pioggia di una giornata difficile per il maltempo, in un sabato di corruschi temporali, il sorriso di Angela ci è apparso come un radioso arcobaleno. Lei, ragazza nigeriana che lavora a Catania, si è precipitata nel fiume di via Etnea, per salvare un uomo, trascinato via dall’acqua.

Era un fiume, via Etnea, oppure, forse, un mare. Nella memoria di chi fu bambino spuntano le onde, con la spuma bianca, sugli scogli nerissimi di Aci Castello. E certe giornate di settembre, tra ciclopi e gelsomini, quando quella distesa solitamente amica assumeva il volto torvo di una minaccia, sotto le sferzate del vento, davanti a una balaustra arrugginita.

Un mare, colore della paura, per chi veniva avvolto da quelle schiume limacciose. Un motorino che scivola nel gorgo, un’ombra che annaspa, tanti che riprendono col telefonino. E spunta Angela, con una forza imprevedibile. Arriva, trae quel corpo sul marciapiede, perché tutti, in mezzo a qualunque tempesta, devono essere salvati.

Eccola, dunque, Angela (nella foto, con Valentina Pellegrino), col suo sorriso-arcobaleno. Lei che si è precipitata dal mondo dei social nella vita reale. Lei che è come se ci intimasse: la prossima volta, per piacere, muovetevi.

Ha giustamente annotato il sindaco, Enrico Trantino: “Da Angela abbiamo avuto una bella lezione di solidarietà. Avendo però avuto contezza dei numerosi video che sono stati girati per riprendere la scena, sono certo che, se dovesse succedere di nuovo, i tanti impegnati a filmare si prodigheranno per prestare aiuto. Perché noi catanesi siamo generosi, ma talvolta abbiamo bisogno che qualcuno, con i suoi gesti, ce lo ricordi”.

Una lezione semplice e suprema – è vero – abbiamo ricevuto da questa ragazza che si schermisce, mentre dice di non avere fatto niente di speciale. Lei è l’arcobaleno che non dimenticheremo, nelle giornate di pioggia.