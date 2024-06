Il cadavere è stato ritrovato nella notte

ANGRI (SALERNO) – Il cadavere di un uomo, di 35 anni, è stato trovato sul ciglio della strada in vi Risi ad Angri, in provincia di Salerno.

Sul cadavere presenti i segni di diversi colpi di pistola, che l’hanno raggiunto alla coscia

Il corpo è stato ritrovato intorno alle 3 della notte, ma sarebbe morto diverso tempo prima. Pochi minuti dopo, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

I sanitari e i carabinieri arrivati sul posto non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso dell’uomo.

Il 35enne, tossicodipendente, era noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali e sarebbe stato accerchiato da almeno due persone. Nella zona del delitto sono stati trovati diversi bossoli.

