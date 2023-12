Anno che arriva, rincaro che trovi: ecco la ‘stangata’ del 2024

Cosa aumenterà

Anno nuovo, nuovi rincari. Dalla tavola alle bollette, sui cui pesa anche la fine del mercato tutelato, dalla telefonia all’Rc auto, il 2024 riserverà aumenti per le spese quotidiane e non. Secondo il Codacons, il conto potrebbe aumentare di 974 euro a famiglia nel corso dell’anno nuovo. Tra le voci che pesano c’è anche il caro-telefonia: Assoutenti stima a partire da gennaio un conto complessivo da 770 milioni in più, con le tariffe per i servizi di rete fissa, mobile e internet destinate a salire.