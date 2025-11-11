Ars, la relazione dell’antimafia. Cracolici: “La fedeltà prevale sulla legalità”

"Questa Regione è vissuta come un bancomat a cui attingere"

PALERMO – “La Regione è vissuta come un ‘bancomat’ a cui attingere in ogni modo e con qualunque mezzo. L’assemblea non può girare la faccia di fronte a una tempesta che mina la credibilità stessa dell’istituzione”. A dirlo, è il presidente della commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici, oggi all’Ars, per discutere della relazione sull’attività svolta lo scorso anno dalla commissione.

“Una Regione sempre più piegata a interessi e intermediazioni e distante dai cittadini, preda per tanti predatori che ruotano intorno all’amministrazione – ha aggiunto Cracolici -. Predatori che hanno come unico obiettivo quello di costruire attorno all’utilizzo della macchina regionale il consenso, che diventa sempre più un consenso ‘maleodorante’”.

“Burocrazia asservita alla politica”

L’intervento del presidente Cracolici risente della “vicenda politica e amministrativa gravissima che ha coinvolto dirigenti, funzionari e amministratori di enti e aziende sanitarie”.

“Le storie emerse – ha sottolineato – ci mostrano una burocrazia ormai piegata e asservita alla politica che nomina vertici e ruoli apicali alla Regione e nelle società partecipate o nelle aziende sanitarie. Questo ha generato elementi di connivenza per cui la fedeltà prevale sulla legalità”.

I provvedimenti della commissione

Il presidente ha poi ricordato il filo rosso che ha legato l’azione della commissione antimafia e i vari provvedimenti approvati. Tra cui: “la prima legge che combatte la cultura mafiosa, sottraendo i figli dei boss a un destino già segnato dall’appartenenza ai clan e quella regionale che ha previsto un fondo di 4 milioni di euro per concedere credito alle imprese confiscate e alle start-up che si occupano di agricoltura sociale in terreni confiscati”.

Tra le misure ricordate anche “la legge che ha stanziato 15 milioni di euro per garantire la sicurezza ai tanti comuni siciliani che non avevano fondi per finanziare sistemi di videosorveglianza”.

“Antimafia del fare”

“Questa è ‘l’antimafia del fare’ – ha detto Cracolici – con cui abbiamo voluto caratterizzare l’azione di questa commissione, partendo da un’idea di concretezza avviata dall’ascolto attento e capillare dei territori”.

Le questioni finite sul tavolo della commissione Antimafia hanno evidenziato come i controlli in Sicilia siano un problema strutturale. “Vale per la sanità, come abbiamo scoperto con l’istituto zooprofilattico dove per anni non c’è stata alcuna vigilanza – ha proseguito Cracolici – ma anche per il caso delle concessioni demaniali alla società Italo Belga dove emerge una grave lacuna gestionale che offre il fianco a ogni rischio di infiltrazione e dove, alla società con un amministratore imparentato con persone legate a cosa nostra non viene chiesto il certificato antimafia malgrado operi in regime di subappalto in una concessione pubblica”.

“Situazione allarmante”

Il presidente ha definito la situazione in corso “allarmante, con un pezzo della classe politica che è chiamata a rispondere di comportamenti amministrativi che hanno contribuito ad abbassare la soglia di attenzione e il rispetto delle regole”.

Un chiaro riferimento alla “somministrazione dei bandi portati a conoscenza a una ristretta cerchia di amici, alla gestione di un servizio sanitario come centro di favori e malaffare. Di contro, i cittadini, scontano ogni giorno le inefficienze di un sistema che è sempre meno di cura e attenzione e sempre più un lusso per pochi. Se passa il messaggio che alla fine a fare da argine è rimasta solo la magistratura per portare alla luce elementi deviati della cosa pubblica, ci troveremo di fronte a una politica sempre più debole e asservita alla logica del favore, dove, in nome del consenso, tutto è possibile”.

“Occorrono atti forti”

Il presidente Cracolici ha concluso il suo intervento rivolgendo alcuni interrogativi alla politica. “Se la magistratura parla di un sistema diffuso di condizionamento della vita pubblica piegato a interessi clientelari e corruttivi – ha detto – cos’altro dobbiamo aspettarci? Siamo sicuri che le questioni di queste ore riguardino solo Cuffaro e il suo sistema? La decisione del presidente Schifani di rimuovere un partito fondamentale per la coalizione di centrodestra come la Dc è una prima risposta, ma è davvero un atto sufficiente?”.

“Galleggiare in attesa di scoprire il prossimo scandalo – ha concluso Cracolici – è il miglior favore che possiamo fare a chi pensa che alla illegalità non vi sia alternativa. Ma per non galleggiare occorrono atti forti che sappiano dimostrare che la politica è in grado di aprire una nuova fase e restituire l’onorabilità ai cittadini di questa terra”.

La deputata La Rocca insultata da Cuffaro, parla e si commuove

Prendendo la parola dal pulpito di sala d’Ercole, dove è in corso il dibattito sulla relazione annuale dell’attività svolta dalla commissione Antimafia regionale, la deputata di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo si è commossa commentando le intercettazioni e gli insulti ricevuti da Totò Cuffaro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo che ha chiesto l’arresto dell’ex governatore siciliano per associazione a delinquere, corruzione e turbativa. “Ringrazio per la solidarietà ricevuta dal presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici e dai gruppi parlamentari”, ha detto La Rocca Ruvolo che ha difeso la correttezza del marito, anche lui citato da Cuffaro nell’intercettazione che ha creato sdegno tra i parlamentari.

Catanzaro: “Le forze politiche abbiano il coraggio di contrastare davvero il metodo mafioso”

“Ancora una volta è emerso il valore dell’ottimo lavoro del presidente Antonello Cracolici e della commissione Antimafia, che portano avanti un’importante azione di ascolto e conoscenza dei territori, alla quale fa seguito una concreta attività di proposta ed un forte impulso al contrasto criminale anche sul piano sociale. Oggi più che mai le forze politiche hanno il dovere di impegnarsi senza ambiguità nel reale contrasto al metodo e all’azione mafiosa, a maggior ragione quando direttamente responsabili della pubblica amministrazione”, a dichiararlo è Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“In un momento delicato come quello che la politica siciliana sta attraversando – ha aggiunto Catanzaro -, segnato da vicende che rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, è fondamentale riaffermare con forza i principi di legalità, trasparenza e responsabilità. La credibilità della classe dirigente passa dalla capacità di prendere le distanze da ogni zona grigia e di difendere con coerenza i valori della democrazia”.