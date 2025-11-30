Nel centro di Mascaucia: un gesto semplice ma prezioso dei militari

MASCALUCIA (CATANIA) – Notano un’auto ferma sul ciglio della strada e si fermano per capire cosa stia accadendo. È iniziato così l’intervento dei carabinieri della Tenenza dei Carabinieri, in soccorso di una coppia di anziani in difficoltà.

I militari, accortisi che la loro vettura, bloccata, stava provocando rallentamenti su una delle vie principali del centro, non hanno indugiato un secondo. Hanno gestito la viabilità per evitare pericoli, ma nel frattempo hanno anche cambiato una gomma bucata, permettendo ai due coniugi – di 85 e 79 anni – di ripartire in sicurezza.

L’intervento dei militari

I Carabinieri li hanno dapprima accompagnati lontano dalla carreggiata. Poi si sono occupati personalmente della sostituzione dello pneumatico. E infine hanno scortato l’utilitaria fino a un gommista della zona per far controllare la ruota sostitutiva. In questo modo hanno aiutato i coniugi e evitato rischi per strada.

Un gesto semplice ma prezioso, accolto con riconoscenza dalla coppia, che ha ringraziato i militari per l’aiuto ricevuto.