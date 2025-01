Dopo aver provocato un incidente stradale con due giovani finite in pronto soccorso si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. I poliziotti hanno fermato un medico ad Aosta.

Federico Pretti, di 47 anni, responsabile della struttura di Neurochirurgia dell’ospedale ‘Parini’ , è indagato per resistenza. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha rimesso in libertà, in attesa del processo. In un anno di lavoro ha risollevato un reparto che era a rischio chiusura per carenza di specialisti.

Mercoledì sera Pretti stava guidando a Saint-Pierre, alle porte di Aosta, quando – ricostruisce la polizia – per cause da chiarire ha tamponato l’auto che lo precedeva.

Le due ragazze a bordo del veicolo non sono in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo sarebbe andato in escandescenze, profererendo insulti e frasi minacciose.

“Il giudice ha ritenuto che non ci siano esigenze cautelari, pertanto non ha applicato la misura. Questo ci consentirà di esaminare gli atti durante il termine a difesa concesso”, commenta l’avvocato Federico Fornoni, nel collegio difensivo con la collega Nicole Joris.