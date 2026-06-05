 Aperto il solarium di San Giovanni Li Cuti, a giorni la Plaia
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Aperto il solarium di San Giovanni Li Cuti, a giorni le spiagge della Plaia

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Operativa la struttura con accesso per disabili sul litorale cittadino
ESTATE
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CATANIA – È entrato in funzione il solarium di San Giovanni Li Cuti, dotato di accesso per persone con disabilità, insieme alla spiaggetta ripristinata dall’amministrazione comunale dopo i danni causati dal ciclone Harry.

La struttura è già fruibile da cittadini e visitatori del borgo marinaro. “Un appuntamento mantenuto nei tempi previsti per gli amanti della tintarella e di un bagno rinfrescante nelle acque del nostro litorale”, ha dichiarato l’assessore al Mare Andrea Guzzardi.

In una nota del Comune viene ricordato che resta invece da realizzare il secondo solarium previsto sul lungomare, davanti all’Istituto Nautico. L’area è stata interessata da modifiche al sistema roccioso provocate dalle mareggiate e sono in corso verifiche geologiche per programmare gli interventi di ripristino e riqualificazione.

Proseguono intanto i lavori sulle tre spiagge libere comunali della Plaia, dove sono in corso gli ultimi interventi. L’apertura delle aree balneari è prevista entro la metà della prossima settimana.

“L’obiettivo è garantire spazi sicuri, accoglienti e accessibili, valorizzando il litorale cittadino e rispondendo alle esigenze delle famiglie”, ha aggiunto Guzzardi nella nota.

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