‘Appalti truccati’, Barbagallo: “Quadro disgustoso, Schifani riacquisti voce”

Convocata per stasera segreteria regionale straordinaria

PALERMO – “Quanto sta emergendo è disgustoso e ancora una volta conferma che è la mala politica la prima causa di sottosviluppo della Sicilia. E credo sia necessario e urgente che tutti i dirigenti generali coinvolti, a vario titolo e al netto della responsabilità penale di ciascuno, debbano essere immediatamente sospesi dall’incarico”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo che ha inoltre convocato una segreteria regionale straordinaria, per stasera alle 21, per discutere degli sviluppi legati all’inchiesta per corruzione, associazione a delinquere e turbativa d’asta condotta dalla procura di Palermo.

“Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, riacquisti voce e – prosegue – dica subito e in maniera netta quali misure intende adottare perché non è tollerabile che in questa regione si debba essere amico di Cuffaro, Pace e compagnia per potere progredire. Segnando il destino di chi, giovani in particolare, non è loro amico ed è costretto ad emigrare per trovare fortuna e lavoro. Anche questa è una responsabilità politica che è addebitabile tutta e solo al governatore Schifani – conclude – di cui Cuffaro è il massimo sostenitore”.