Approvato il progetto esecutivo per un nuovo impianto sportivo allo Zen

"Ulteriore passo nel percorso di rigenerazione urbana e sociale nelle periferie"

PALERMO – “L’approvazione del progetto esecutivo del Playground “Sport Illumina”, in piazza Gino Zappa, rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di rigenerazione urbana e sociale che questa amministrazione sta portando avanti nelle periferie della città, a partire dallo Zen, troppo a lungo ai margini delle politiche pubbliche”. Lo affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

“Strategia di riqualificazione dello Zen”

“Grazie alla sinergia istituzionale con Sport e Salute S.p.A. e al finanziamento di 800 mila euro previsto dal progetto nazionale promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Palermo ottiene un investimento significativo che consentirà la realizzazione di un nuovo impianto sportivo senza alcun onere per le casse comunali, dimostrando la capacità dell’amministrazione di attrarre risorse esterne e trasformarle in interventi concreti per il territorio. Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione delle periferie, finalizzata a restituire dignità urbana, servizi e opportunità di crescita ai quartieri più fragili, contrastando marginalità ed esclusione attraverso investimenti strutturali e mirati. Gli impianti sportivi, in questa visione, rappresentano presìdi fondamentali di aggregazione, inclusione e coesione sociale”, aggiungono.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo – proseguono Lagalla e Orlando – si avvia la fase operativa di un’iniziativa che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel tradurre la programmazione in opere concrete e visibili. Il nuovo impianto sarà un luogo aperto, accessibile e moderno, destinato a diventare un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera comunità. Continuiamo a investire nelle periferie perché crediamo che il rilancio di Palermo passi dalla capacità di garantire pari opportunità, servizi e infrastrutture di qualità in ogni area della città, senza distinzioni tra centro e quartieri periferici”.