Arcidiacono: “La candidatura a sindaco? Ok anche da Pogliese”

"Ribadisco con forza che non ho fatto alcuna fuga in avanti", spiega il candidato sindaco.

1' DI LETTURA

CATANIA. “La mia candidatura a sindaco di Catania è stata ‘autorizzata’ nel corso di un incontro dove erano presenti, oltre al coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, numerose persone. La circostanza è già stata ampiamente divulgata e, peraltro, mai smentita. Sottolineo che lo stesso coordinatore regionale anche in altre occasioni mi ha invitato ad andare avanti”. A parlare è Pippo Arcidiacono in campo nella veste di candidato sindaco di Catania.

Per Arcidiacono, è vietato parlare di strappo rispetto al suo partito, quello di Fratelli d’Italia, che deve ancora pronunciarsi ufficialmente rispetto al nome da proporre alla coalizione di centrodestra.

“Sono stato corretto nei confronti del partito”

“Io continuo a mantenere, come è giusto che sia, il massimo rispetto e la dovuta correttezza nei confronti dei vertici del mio partito. Non vorrei però che si stia cercando il pretesto per escludermi e nel contempo mettermi in cattiva luce”, prosegue il candidato sindaco Arcidiacono.

Nessuna fuga in avanti

Ed ancora: “Ribadisco con forza che non ho fatto alcuna fuga in avanti. Mi è stato dato l’ok e mi sono organizzato. E’ chiaro che una campagna elettorale non si improvvisa. Considerata la fase di stallo all’interno del centrodestra, con il gruppo che mi sostiene abbiamo deciso di avviare una mini campagna pubblicitaria e comunicare la mia ‘disponibilità’ alla candidatura a sindaco. Nessuna ‘fuga’ dunque! Io e la mia squadra crediamo che sia opportuno, per il bene della città, decidere in fretta e cominciare a parlare di programmi. È questo il nostro auspicio”.