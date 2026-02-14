Il proprietario della villa ha sparato in aria e il malvivente si è ferito mortalmente scavalcando la recinzione

AREZZO – Un ladro è morto dissanguato nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, sulle colline di Arezzo, in località Policiano, dopo esser stato messo in fuga dal proprietario di una villa, che ha sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio.

Secondo una ricostruzione, il ladro si sarebbe introdotto nell’abitazione insieme ad altri due complici, il proprietario di casa li ha scoperti e avrebbe esploso un colpo di pistola in aria. I tre si sarebbero dati alla fuga e durante la corsa l’uomo si sarebbe accasciato a terra, vittima di un’emorragia.

I primi accertamenti sul cadavere emerge che il decesso è stato causato dalla lacerazione di una vena, probabilmente riportata nella fuga, tagliandosi sulla recinzione o altri ostacoli non evitati nel buio.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che cercano i due fuggitivi.

