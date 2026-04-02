Una domenica in giro per la Sicilia con oltre 5mila km da vivere lentamente.

Al via il 12 aprile la terza giornata regionale dei cammini e sentieri di Sicilia, con il sostegno della Regione Sicilia Azione 4.6.2 del PR Fesr Sicilia 2021/2027.

Un’esperienza pensata per chi ama camminare, per chi cerca bellezza e autenticità, per chi desidera sentirsi parte di un grande percorso collettivo che unisce natura, spiritualità e cultura. Su tutto il territorio 26 cammini tra Catania, Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina, Niscemi e tante altre tappe, della regione con gruppi delle associazioni di camminatori, di trekking ed escursionismo che offrono gratuitamente la opportunità di camminare la Sicilia. Basta scegliere l’attività di proprio interesse e prenotarsi. Un invito a riscoprire l’Isola con occhi nuovi, una Festa del turismo lento e sostenibile, un’occasione per incontrare persone, conoscere luoghi e tradizioni fuori dalle logiche frenetiche del turismo di massa.

Attraverso sentieri millenari, antichi percorsi religiosi e scorci paesaggistici di straordinaria bellezza, la Giornata dei Cammini e dei Sentieri di Sicilia celebra l’Isola più vera, quella dei borghi, dei parchi naturali, delle montagne e delle coste che raccontano storie antiche.

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