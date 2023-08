Arrestati due pregiudicati a Scicli e a Ispica

Eseguite due misure cautelari nei confronti di un 36enne e di un pluripregiudicato 45enne

RAGUSA – I carabinieri di Scicli hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica iblea, nei confronti di un 36enne, sottoposto alla sorveglianza speciale perché, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha violato ripetutamente le prescrizioni continuando a perseguitare la ex convivente e altri congiunti della donna.

In particolare, nell’ultimo anno, in più occasioni, l’uomo si sarebbe avvicinato all’abitazione della vittima ingiurandola, minacciandola o percuotendola. L’arrestato ad oggi si trova ristretto presso il proprio domicilio.

I militari di Modica, invece, hanno proceduto a un altro ordine di esecuzione di misura cautelare personale in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa. È il caso di un pluripregiudicato 45enne domiciliato ad Ispica.

L’uomo, arrestato il 5 luglio dai carabinieri di Noto per resistenza e lesioni aggravate, era stato sottoposto ai domiciliari. I carabinieri, in occasione degli controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misura presenti sul territorio, hanno accertato in due occasioni, la violazione da parte dell’uomo delle prescrizioni.

In particolare, è stato trovato in compagnia di persone, molte delle quali gravate da pregiudizi penali o di polizia, con le quali non era autorizzato a comunicare.

Arrestato nella sua abitazione, è stato trasferito nel carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.