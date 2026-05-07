Arrestato a Lecce giovane anarchico, sequestrato manuale per ordigni

LECCE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Lecce un giovane di 24 anni, ritenuto vicino agli ambienti dell’estremismo anarchico. L’operazione, condotta dalla Digos con il coordinamento del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno, è scattata in seguito a un’indagine su diverse scritte murali apparse in città.

I messaggi, che esprimevano solidarietà ad Alfredo Cospito e incitavano ad attacchi incendiari contro i CPR, hanno portato gli agenti alla perquisizione domiciliare del giovane. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di propaganda e, in particolare, un manuale contenente istruzioni dettagliate per la fabbricazione di ordigni ed esplosivi.

Il giovane è stato arresato e condotto in carcere con le accuse di istigazione a delinquere, minaccia aggravata, danneggiamento e imbrattamento.

– Foto: da video Polizia –

(ITALPRESS).